На Херсонщині СБУ викрила на хабарі посадовців національного природного парку

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди посадових осіб Національного природного парку «Нижньодніпровський».

Оперативники спецслужби встановили, що керівники двох науково-дослідних природоохоронних відділень заповідника вимагали двадцять п’ять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця. У цю суму зловмисники оцінили вартість щомісячного «абонемента» на вилов риби у водоймах парку без оформлення необхідних дозвільних документів та не притягнення комерсанта до передбаченої природоохоронним законодавством відповідальності. Як кур`єра ділки залучили до оборудки свого знайомого.

Правоохоронці затримали посередника в обласному центрі під час отримання п’ятнадцяти з половиною тисяч гривень – частини хабаря.

У межах відкритого кримінального провадження обом посадовцям оголошено про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, посереднику - за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 ККУ.

Тривають слідчі дії для вставлення всіх обставин справи та інших можливих фактів протиправної діяльності посадовців.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Херсонського гарнізону.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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