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На Херсонщині СБУ вилучила військові засоби ураження

На Херсонщині СБУ вилучила військові засоби ураження

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї та вибухових речовин блокували на Херсонщині незаконний обіг військових засобів ураження.

За наявною в СБУ інформацією військовослужбовець однієї з військових частин регіону налагодив реалізацію зброї, у тому числі представникам кримінальних кіл, з району проведення Операції об`єднаних сил.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили дві гранати Ф-1 та РГД-5, дві тротилові шашки по двісті грамів кожна, пластину динамічного захисту важкої бронетехніки зі вмістом гексогену вагою майже двісті грамів, понад тридцять набоїв різного калібру та два запали до ручних гранат.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та інших осіб причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

На Херсонщині СБУ вилучила військові засоби ураження

На Херсонщині СБУ вилучила військові засоби ураження

На Херсонщині СБУ вилучила військові засоби ураження

На Херсонщині СБУ вилучила військові засоби ураження

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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