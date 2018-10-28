На Херсонщині СБУ вилучила військові засоби ураження

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї та вибухових речовин блокували на Херсонщині незаконний обіг військових засобів ураження.

За наявною в СБУ інформацією військовослужбовець однієї з військових частин регіону налагодив реалізацію зброї, у тому числі представникам кримінальних кіл, з району проведення Операції об`єднаних сил.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили дві гранати Ф-1 та РГД-5, дві тротилові шашки по двісті грамів кожна, пластину динамічного захисту важкої бронетехніки зі вмістом гексогену вагою майже двісті грамів, понад тридцять набоїв різного калібру та два запали до ручних гранат.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та інших осіб причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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