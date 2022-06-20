На Херсонщині загарбники скуповують у фермерів зерно за втричі нижчою ціною, ніж ринкова

Загарбники оголосили, що скуповуватимуть у херсонських фермерів зерно по 85-95 доларів за тонну, що в кілька разів менше за ринкову ціну.

Про це заявив у Фейсбуці заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає Укрінформ.

«Окупанти оголосили, що будуть скуповувати зерно у херсонських фермерів по 85-95 дол. за тонну», - написав Данилов.

За його словами, ця ціна вдвічі-втричі нижча за ринкову.

Своєю чергою політолог Володимир Молчанов зауважив, що «така ціна, по суті, від пограбування не відрізняється».

Він також відзначив, що слідом за біржовим подорожчанням пшениці російський уряд підвищив розмір експортного мита зі 132 до 143 доларів за тонну.

При цьому Молчанов нагадав, що в окупованому Сімферополі склалась ринкова ціна на зерно, подібна до тієї, що встановилась на вільній території України - 250 доларів. «Звісно, з різних причин для цих двох відрізаних один від одного ринків, при світовій ринковій ціні з фрахтом і страхуванням під 400 доларів», - пише Молчанов.

Експерт прогнозує, що загарбники чи колаборанти, аби й далі мати свою маржу, або зменшать додатково ціну закупівлі пшениці у херсонців, в іншому разі погрожуючи зерно відібрати, або зроблять те, заради чого уряд рф і підняв мито - перенаправлятимуть українське зерно на російський ринок. Своє ж, "доброчесне", збіжжя росія продаватиме за кордон.

"З тонни зерна, проданого за кордон, росія має вдвічі менше, ніж з тонни нафти, але, по-перше, теж непогано, по-друге - ніяких санкцій", - пише Молчанов.

Як повідомляв Укрінформ, з тимчасово захопленої території Херсонщини щодня колони фур вивозять до окупованого Криму сільгосппродукцію, скуплену у місцевих аграріїв за безцінь.

У Каховці загарбники змушують фермерів підписувати заяви на здійснення сільськогосподарської діяльності для отримання дозволу на полив полів.

Фермерам на захопленій Херсонщині ворог погрожує "націоналізацією", якщо вони не отримають дозвіл від "влади" і не сплачуватимуть "податки".

Фермери працюють в умовах тиску з боку російських загарбників, у сільгоспвиробників забирають техніку, поля заміновані.

Источник: ukrinform.ua

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