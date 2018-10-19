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На Холодной горе харьковчане поймали воровку

На Холодной горе харьковчане поймали воровку

Инцидент произошел вечером 17 октября в одном из киосков.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

 

По информации правоохранителей, женщина покупала в киоске конфеты и протянула продавщице 500 гривен. Та отсчитала сдачу - 400 гривен, но злоумышленница спрятала свои деньги, схватила с прилавка остальные и пыталась убежать. Женщину поймали  прохожие и удерживали до приезда сотрудников полиции. Доказательства изъяты.

 

Открыто уголовное дело по статье 186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

 

 

Агентство Телевидения Новости

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