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На Холодной горе рецидивист украл с прилавка наручные часы

На Холодной горе рецидивист украл с прилавка наручные часы

Как сообщили пресс-службе харьковской полиции, информация о грабеже поступила вчера утром, 28 марта. 

Патрульные полицейские совместно с оперативниками задержали грабителя недалеко от места совершения преступления. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Харькова. При осмотре полицейские обнаружили и изъяли у него коробку с наручными часами.

Открыто уголовное дело по факту грабежаю Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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