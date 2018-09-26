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На Холодной горе завелся "ночной" грабитель (фото)

На Холодной горе завелся ночной грабитель (фото)

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, инцидент произошел вчера, 25 сентября около 23:00 по улице Озерянской. 67-летняя пострадавшая рассказала, что шла домой и внезапно к ней подошел неизвестный, вырвав из рук сумку, в которой были два мобильных телефона, деньги, банковские карточки и личные вещи.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела и патрульная полиция. Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый харьковчанин, который признался в совершении преступления и показал сумку потерпевшей женщины.

Открыто уголовное производство по статье "грабеж" УК Украины. Мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вор

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