На железнодорожном вокзале в Харькове выявили иностранца, который ехал в Россию по чужим документам

На железнодорожном вокзале в Харькове у пассажира поезда «Харьков - Москва» пограничники обнаружили чужой документ с личными данными другого человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Таким образом гражданин Азербайджана планировал попасть в Россию.

Пограничники передали задержанного полицейским и направили в Нацполицию уведомление для внесения в ЕРДР по ст. 357 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

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