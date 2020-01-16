На жителя Харьковщины напали в собственном доме и ограбили: задержан один из подозреваемых

В Валковском районе Харьковской области 14 января на местного жителя села Гонтов Яр напали в собственном доме и ограбили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обратившийся в полицию 15 января 64-летний мужчина рассказал, что днем ранее около 15:00 в его частное домовладение ворвались мужчины в масках, избили, забрали телефон и деньги.

Через несколько часов полицейские разоблачили и задержали одного из подозреваемых в разбое.

Им оказался 33-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Также правоохранители устанавливают личности других нападавщих.

Агентство Телевидения Новости