На Житомирщині ліквідовано канал незаконного виїзду за кордон

Прикордонники затримали двох фігурантів кримінального провадження, та чотирьох потенційних порушників державного кордону, які мали намір у незаконний спосіб потрапити до однієї з країн Євросоюзу.

Під час проведення заходів із протидії протиправній діяльності оперативні співробітники 9 прикордонного загону отримали інформацію про налагодження схеми та підготовку до незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

У ході її реалізації оперативники спільно зі співробітниками міграційної поліції ГУНП в Житомирській області на околиці одного з населених пунктів прикордоння зупинили два автомобілі. У першому транспортному засобі перебувала жінка, жителька Вінниччини, яка виконувала роль так званої «розвідниці» – перевіряла маршрут руху на наявність контрольних постів та прикордонних нарядів. За нею на відстані їхав другий автомобіль, в якому інший зловмисник, також житель Вінниччини, віз чотирьох «клієнтів». Сума, яку отримала парочка від «туристів», склала 10 тисяч гривень з кожної особи.

На місці події в ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили два транспортні засоби, мобільні телефони та значну суму грошових коштів у гривнях, євро та доларах США.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів у складі групи.

Триває супровід кримінального провадження та встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Заходи проводились за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури.

Потенційних порушників державного кордону притягнуто до відповідальності та передано відповідним правоохоронним органам.

Джерело: dpsu.gov.ua

