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На Житомирщині СБУ блокувала нелегальний імпорт вантажівок з Європи на мільйони гривень

На Житомирщині СБУ блокувала нелегальний імпорт вантажівок з Європи на мільйони гривень

На Житомирщині Служба безпеки України викрила протиправну схему з незаконного ввезення вантажних автомобілів іноземного виробництва до нашої країни.

За даними досудового слідства, оборудку організували троє громадян України. У 2019 році вони створили кілька комерційних фірм у Житомирі і Рівному, які спеціалізуються на розмитненні транспортних засобів. За рахунок подання недостовірної інформації щодо першої реєстрації вантажівок ділки штучно зменшували розміри обов’язкових митних платежів до державного бюджету. У такий спосіб схема дозволяла їм «зекономити» від 70 до 600 тисяч гривень на кожному автомобілі.

За оперативними даними, за час функціонування оборудки у зоні діяльності одного з митних постів Житомирської митниці ДФС зловмисники встигли ввезти майже 200 вживаних вантажівок. За попередніми підрахунками, державний бюджет недоотримав майже 40,5 мільйона гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах комерційних структур та за місцями проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено митні і бухгалтерські документи, печатки фірм, оргтехніку, номерні знаки автотранспортних засобів. Раніше документацію було вилучено в службових приміщеннях митного посту.

За фактом ухилення від сплати податків триває досудове розслідування. Перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності посадовців митниці.

Викриття оборудки проводилося співробітниками УСБУ в Житомирській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ ДФС під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

На Житомирщині СБУ блокувала нелегальний імпорт вантажівок з Європи на мільйони гривень

На Житомирщині СБУ блокувала нелегальний імпорт вантажівок з Європи на мільйони гривень

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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