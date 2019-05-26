На Житомирщині СБУ викрила поліцейського на торгівлі наркотиками

Співробітники Служби безпеки України викрили на Житомирщині поліцейського на збуті синтетичних психотропних речовин та наркотичних засобів.

Правоохоронці встановили, що помічник чергового одного із районних підрозділів ГУНП в Житомирській області разом зі своїм спільником закуповували «за заниженими спеціально для них цінами» товар у місцевих нарковиробників та збували наркозалежним у районі оперативного обслуговування свого відділення.

У межах розпочатого кримінального провадження слідчі УСБУ в Житомирській області задокументували факти продажу поліцейським амфетаміну і канабісу.

Співробітники СБУ, внутрішньої безпеки Нацполіції та військової прокуратури затримали поліцейського у одному із районних центрів Житомирщини під час бойового чергування при спробі збуту за дві тисячі гривень чергової партії наркотиків – амфетаміна і канабіса. Також був затриманий його спільник.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання їм міри запобіжного заходу.

Операція із викриття торговців наркотиками проводилася співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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