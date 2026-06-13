На Житомирщині викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон

Оперативні співробітники 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців спільно з правоохоронцями припинили діяльність чергового каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

У ході досудового розслідування встановлено, що двоє жителів Рівненщини організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Зловмисники діяли з корисливих мотивів та підшуковували охочих через один з месенджерів незаконно залишити територію України.

За даними слідства, організатор схеми розміщував оголошення про надання незаконних послуг із переправлення через державний кордон та пропонував своїм «клієнтам» безпечний маршрут через кордон. Вартість такої «послуги» становила 10 тисяч доларів США з особи.

Для реалізації злочинного плану фігуранти надавали детальні інструкції щодо маршруту руху, переліку необхідних речей, а також рекомендації щодо подальших дій після перетину держрубежу. Крім того, вони вимагали від клієнтів попередню оплату як гарантію виконання домовленостей.

Прикордонники задокументували факт отримання організаторами 44 тисяч гривень завдатку та подальшу вимогу передати ще 9 тисяч доларів США за незаконне переправлення через державний кордон.

Під час реалізації спроби незаконного переправлення одного з чоловіків через державний кордон зловмисників затримали після отримання ними основної суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають слідчі дії. Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинену за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Заходи проводились спільно зі співробітниками Нацполіції в Житомирській області за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»