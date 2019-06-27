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На Київщині слідчого поліції затримали під час отримання 500 доларів США від наркозалежного

На Київщині слідчого поліції затримали під час отримання 500 доларів США від наркозалежного

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно з прокуратурою міста Києва та Головний відділ по БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області задокументовано факт вимагання неправомірної вигоди слідчим ГУ Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, слідчий вимагав та отримав від наркозалежної особи 500 доларів США. Після отримання неправомірної вигоди правоохоронець обіцяв чоловіку допомогу в уникненні кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних засобів і повернення речей, які були вилучені під час обшуку.

Кошти передавались у гривнях частинами – спочатку в еквіваленті 200, згодом ще 300 доларів США. Під час передачі останньої частини грошей слідчого затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення слідчому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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