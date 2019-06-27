На Київщині слідчого поліції затримали під час отримання 500 доларів США від наркозалежного

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно з прокуратурою міста Києва та Головний відділ по БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області задокументовано факт вимагання неправомірної вигоди слідчим ГУ Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, слідчий вимагав та отримав від наркозалежної особи 500 доларів США. Після отримання неправомірної вигоди правоохоронець обіцяв чоловіку допомогу в уникненні кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних засобів і повернення речей, які були вилучені під час обшуку.

Кошти передавались у гривнях частинами – спочатку в еквіваленті 200, згодом ще 300 доларів США. Під час передачі останньої частини грошей слідчого затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення слідчому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Источник: dbr.gov.ua

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