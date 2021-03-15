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На Київщині вилучено майже 290 000 пачок тютюнових виробів

На Київщині вилучено майже 290 000 пачок тютюнових виробів

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили ряд компаній в ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Податкова міліція встановила, що службові особи одного з підприємств на Київщині за попередньою змовою із групою громадян, в період 2020 року, шляхом безпідставного відображення реалізації ТМЦ в адресу кількох підконтрольних підприємств ухилились від сплати податків, на загальну суму 11 236 329 грн. Крім того, встановлено, що у вказаній злочинній схемі також були задіяні й інші суб’єкти господарської діяльності, які ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

На підставі ухвали одного з районних судів м. Києва податкова міліція провела обшук складського приміщення, за результатами якого виявлено та вилучено з незаконного обігу тютюнові вироби в асортименті у кількості майже 290 000 пачок.

На вилучені тютюнові вироби, що не зазначені в ухвалі, заплановано накладення арешту. Триває досудове розслідування.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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