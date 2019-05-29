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На Київщині за матеріалами СБУ викритому на хабарі голові сільської ради оголошено про підозру

На Київщині за матеріалами СБУ викритому на хабарі голові сільської ради оголошено про підозру

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі голову однієї з сільських рад Бориспільського району Київської області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого жителя три тисячі доларів США за погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання зловмисником першої частини неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабара у розмірі півтори тисячі доларів США.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, чиновнику оголошено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

Заходи із викриття протиправних дій посадовця проводились під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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