На Київщині за матеріалами СБУ викритому на хабарі голові сільської ради оголошено про підозру
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі голову однієї з сільських рад Бориспільського району Київської області.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого жителя три тисячі доларів США за погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.
Співробітники СБУ задокументували факт отримання зловмисником першої частини неправомірної вигоди.
Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабара у розмірі півтори тисячі доларів США.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, чиновнику оголошено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Триває слідство.
Заходи із викриття протиправних дій посадовця проводились під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.
Прес-центр СБ України
Источник: ssu.gov.ua