На Київщині за матеріалами СБУ викритому на хабарі голові сільської ради оголошено про підозру

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі голову однієї з сільських рад Бориспільського району Київської області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого жителя три тисячі доларів США за погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання зловмисником першої частини неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабара у розмірі півтори тисячі доларів США.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, чиновнику оголошено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

Заходи із викриття протиправних дій посадовця проводились під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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