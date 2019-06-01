На Київщині затримали співробітника «Київтрансгазу» під час отримання 12 000 доларів США

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області затримали керівника групи з магістральної охорони «Київтрансгазу».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратури Центрального регіону.

За даними слідства, керівник групи з магістральної охорони «Київтрансгазу» вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 12000 доларів США від власників земельних ділянок, які здійснюють забудову на своїх ділянках нібито з порушеннями норм чинного законодавства.

На цей час проводяться обшуки за місцем роботи затриманого. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Источник: dbr.gov.ua

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