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На кордоні виявили літій-іонні акумулятори на 1,2 млн гривень – перевозили двома мікроавтобусами

На кордоні виявили літій-іонні акумулятори на 1,2 млн гривень – перевозили двома мікроавтобусами

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці, за інформацією оперативних співробітників загону, викрили у двох випадках переміщення товарів без належного декларування.

Під час перевірки мікроавтобуса Mercedes, який прямував на в'їзд в Україну, у багажному відділенні виявили літій-іонні акумулятори. Загалом з авто дістали 6358 одиниць товару.

38-річний водій пояснив, що забрав товар у Варшаві та мав доставити у Львів.

Ще один випадок зафіксували у цьому ж пункті пропуску під час огляду мікроавтобуса Mercedes, який також прямував в Україну. У транспортному засобі виявили 8257 таких же акумуляторів.

33-річний водій розповів, що теж отримав товар у Варшаві та віз у Львів.

За фактами правопорушень складено відповідні адміністративні матеріали. Незадекларований вантаж вилучено та передано на склад митниці.

Орієнтовна вартість виявленого товару може скласти 1,2 мільйона гривень.

Джерело: dpsu.gov.ua

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