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На кордоні з Польщею прикордонники виявили незадеклароване хутро песця на 400 тисяч гривень

На кордоні з Польщею прикордонники виявили незадеклароване хутро песця на 400 тисяч гривень

У пункті пропуску «Грушів» на Львівщині прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з митниками припинили спробу незаконного ввезення елітного хутра.

Завдяки попередній інформації від оперативних співробітників ДПСУ, увагу правоохоронців привернув рейсовий автобус, що прямував за маршрутом «Варшава — Івано-Франківськ». Під час ретельного огляду багажного відсіку серед речей пасажирів виявили прихований вантаж — 120 шкурок песця.

65-річний водій транспортного засобу заявив, що взяв хутро у Польщі як звичайну посилку і мав просто віддати її в Івано-Франківську.

Незадекларований товар, ринкова вартість якого сягає майже 400 тисяч гривень, наразі вилучено та передано на склад митниці. На водія чекають правові наслідки за порушення митних правил.

Джерело: dpsu.gov.ua

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