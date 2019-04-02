На кордоні з Угорщиною вилучено легковик із спеціально обладнаним сховком

Сьогодні у другій ночі прикордонники відділу «Тиса» завадили незаконному переміщенню тютюнових виробів до країн ЄС.

Сигарети виявили прикордонники Чопського загону під час спільного з представниками ДФС огляду легковика «Chevrolet» української реєстрації.

Так, під час перевірки автомобіля, яким їхав на виїзд з України наш співвітчизник, правоохоронці помітили зміни в конструктивних особливостях транспортного засобу. Автівку негайно скерували на поглиблену перевірку, під час якої, між салоном автомобіля та моторним відсіком прикордонники виявили тайник. Аби дістатись сховку оглядовій групі довелося демонтувати підкрилок транспортного засобу. Як результат, в облаштованій порожнині виявлено 560 пачок сигарет різних марок.

Наразі «Chevrolet» вартістю майже 150 тисяч гривень та виявлену в ньому контрабанду встановленим порядком передано компетентним органам.

Истчоник: dpsu.gov.ua

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