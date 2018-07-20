На КПВВ Мар’їнка поліцейські викрили урядника «Козацького союзу днр»

Бойовик, який з вересня 2014 по травень 2015 року входив до незаконних збройних формувань, їхав до Мирнограду за пенсією. Місцевий мешканець Макіївки зі зброєю у руках ніс службу на одній з терористичних баз.

50-річний житель Макіївки був зупинений працівниками поліції на КПВВ Мар’їнка. Згідно інформаційних баз даних було встановлено, що чоловік у минулому перебував у складі незаконних збройних формуваннь.

Під час подальшої перевірки було встановлено, що до того, як прийняти рішення вступити до лав терористів, він заробляв на життя перевезенням пасажирів. На запрошення товариша вступити у «Козацький союз війська донського» на посаду старшого урядника, погодився. Новобранцю видали декілька видів зброї та відправили на місце дислокації.

Після того, як підрозділ почали розформовувати, бойовики закрили чоловіка у підвалі, а через деякий час відпустили додому. Днями найманець поїхав оформлювати пенсію та був впевнений, що про його незаконну діяльність нікому не відомо, але на контрольно-пропускному пункті правоохоронці викрили правопорушника.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України. санкція статті – від 3 до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці звертають увагу, якщо громадяни добровільно здаються до поліції, то після певної процедури перевірки на непричетність до тяжких злочинів, отримують шанс на подальше життя без притягнення до кримінальної відповідальності згідно ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Источник: newsua.one

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