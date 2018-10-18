На Кіровоградщині СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України затримали на Кіровоградщині бойовика терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець області у липні 2014 року приєднався до лав терористичної організації «ДНР» та вступив до незаконного збройного формування бойовиків так званого батальйону «Восток». Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

На початку року бойовик залишив терористичну організацію «ДНР» та переїхав до Росії. Співробітники СБ України затримали зловмисника в одному із селищ Кіровоградської області, куди він прибув навістити своїх родичів.

Бойовику оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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