Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:24
Просмотров: 42

На Кіровоградщині СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»

На Кіровоградщині СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України затримали на Кіровоградщині бойовика терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець області у липні 2014 року приєднався до лав терористичної організації «ДНР» та вступив до незаконного збройного формування бойовиків так званого батальйону «Восток». Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

На початку року бойовик залишив терористичну організацію «ДНР» та переїхав до Росії. Співробітники СБ України затримали зловмисника в одному із селищ Кіровоградської області, куди він прибув навістити своїх родичів.

Бойовику оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-центр СБ України

На Кіровоградщині СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, сбу

Читайте ещё:

Украина осуждает и требует расследования нового факта обстрела СММ ОБСЕ - Ирина Геращенко
17.10.2018 09:55    86
США назвали военные учения в Украине подготовкой к возможной войне с Россией
17.10.2018 07:25    220
Контрабанді – СТОП! На Одещині СБУ блокувала контрабанду цигарок з Придністров’я
16.10.2018 08:08    87
У Харкові нагородили батьків воїнів, що загинули на Донбасі (ВІДЕО)
16.10.2018 06:27    87
Около Лисичанска вертолет ОС сбил еще один российский БПЛА
14.10.2018 09:23    194
Военнослужащие ВСУ продолжают выполнять задачу по ликвидации последствий пожара на арсенале неподалеку от Ични. ФОТО
14.10.2018 07:32    112
На Донеччині СБУ вилучила партію контрафактних цигарок на понад три мільйони гривень
14.10.2018 07:01    102
СБУ отримала чергові докази організації російськими спецслужбами кібератак на об’єкти критичної інфраструктури України
13.10.2018 09:35    110
Только Россия блокирует введение миротворцев на Донбасс, - спецпредставитель Госдепа
13.10.2018 06:44    151
Путин открывает ливийский фронт для Европы
12.10.2018 10:08    372
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 