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На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників
Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Приколотне.
Так, окупанти намагались організувати навчальний процес 2022-23 років за освітньою програмою РФ.
Правоохоронці вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для учнів 1-11 класів.
Вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.
Джерело: https://t.me/vekha/54750
Темы: прокуратура, пропаганда, росія, харків