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На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Приколотне.

Так, окупанти намагались організувати навчальний процес 2022-23 років за освітньою програмою РФ.

Правоохоронці вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для учнів 1-11 класів.

Вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.

На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників

На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників

На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників

На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників

Джерело: https://t.me/vekha/54750

Новости портала «Весь Харьков»

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