На Куп’янщині правоохоронці вилучили чергову партію російських підручників

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Приколотне.

Так, окупанти намагались організувати навчальний процес 2022-23 років за освітньою програмою РФ.

Правоохоронці вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для учнів 1-11 класів.

Вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.

Джерело: https://t.me/vekha/54750

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