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На Львівщині «батюшка» МПЦ залишив після себе «голі» стіни (ФОТО)

На Львівщині «батюшка» МПЦ залишив після себе «голі» стіни (ФОТО)

З церкви зник іконостас, ікони та дзвони

27 травня у дрогобицькій церкві Іова Почаївського, відбулась перша спільна молитва за Україну — українською мовою, під проводом священнослужителів Православної Церкви України та прихожан з Дрогобича та сусідніх населених пунктів. Про це повідомила Дрогобицька міська рада.

Після прийнятих рішень будівля храму та її територія були опечатані і перебували під охороною.

У храмі Іова Почаївського залишились «голі» стіни. У церкві немає предметів іконостасу, вивезена абсолютна більшість ікон та церковних атрибутів, з території зникли дзвони, а з двох будівель, розташованих на території церкви, зрізали хрести.

Все це відбулось ще до моменту прийняття комісією рішення та опечатування храму.

Після молитви відбулась процедура інвентарного опису майна, яке знаходиться в церкві. Комісія, у складі представників Православної Церкви України, управління правового забезпечення Дрогобицької міської ради та прихожан храму, — оглянули приміщення та склали перелік наявного майна, зафіксувавши його документально.

На Львівщині «батюшка» МПЦ залишив після себе «голі» стіни (ФОТО)

Як виглядав храм раніше

Храм зараз:

На Львівщині «батюшка» МПЦ залишив після себе «голі» стіни (ФОТО)

На Львівщині «батюшка» МПЦ залишив після себе «голі» стіни (ФОТО)

На Львівщині «батюшка» МПЦ залишив після себе «голі» стіни (ФОТО)

Источник: varta1.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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