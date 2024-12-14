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На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини

На Львівщині ДБР викрило зловмисників, які крали пальне з військової частини

Працівники ДБР викрили масштабну схему розкрадання пального в одній з військових частин у Львівській області.

Організував її виконувач обов’язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів цієї частини. До оборудки він залучив начальника сховища пального, двох підлеглих солдатів та місцевого мешканця, який займався реалізацією пального.

За вказівкою начальника складу, солдати зливали пальне в окремі місткості та вивозили з території частини до приватного будинку. Далі місцевий житель шукав клієнтів, продавав пальне, а зароблені гроші ділили поміж усіма учасниками групи.

Задокументовано розкрадання пального з квітня по грудень цього року. За даними слідства, щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива.

Чотирьом підозрюваним вже обрали запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави – по 1,5 млн грн для двох фігурантів та по 908 тис. грн для решти. Ще одному з підозрюваних суд призначив цілодобовий домашній арешт.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4960

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