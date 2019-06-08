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На Львівщині начальника сектору одного з районних відділень патрульної поліції затримали під час отримання 2 500 доларів США

На Львівщині начальника сектору одного з районних відділень патрульної поліції затримали під час отримання 2 500 доларів США

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, задокументували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадянина начальником сектору реагування патрульної поліції Сколівського відділення поліції Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області.

За даними слідства, начальник сектору патрульної поліції вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів США . За ці кошти керівник підрозділу патрульної поліції обіцяв не притягувати водія до кримінальної відповідальності за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди.

Службову особу затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримання відбулося за оперативного супроводження працівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Львівської області.

В даний час тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини, начальнику сектору патрульної поліції загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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