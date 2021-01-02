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На Львівщині правоохоронці вилучили в місцевого жителя амфетаміну на пів мільйона гривень

На Львівщині правоохоронці вилучили в місцевого жителя амфетаміну на пів мільйона гривень

Затримали чоловіка біля відділення пошти з щойно отриманою партією психотропної речовини. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області ДБН НПУ викрили місцевого жителя, який виконував роль менеджера Інтернет-магазину з продажу амфетаміну. Він отримував оптові партії психотропу в поштових відділеннях, які в подальшому збував на території міста та області.

Після отримання чергового замовлення поліцейські затримали його біля відділу пошти. Під час особистого огляду в зловмисника вилучили три пакунки з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновків проведеної експертизи являється психотропним засобом – амфетамін.

Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить пів мільйона гривень.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

За організацію незаконного збуту психотропних речовин чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України

На Львівщині правоохоронці вилучили в місцевого жителя амфетаміну на пів мільйона гривень

Источник: npu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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