Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 56

На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок

На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок

Прикордонники Львівського загону завадили жителю Чернівців незаконно перевезти через українсько-польський кордон добавки для спортивного харчування та цукерки.

300 кг біодобавок для спортсменів та 120 кг шоколадних цукерок намагався ввезти до України чоловік, який прямував з Польщі через пункт пропуску «Грушів». Таку знахідку в автівці, зокрема і під пасажирськими сидіннями, виявила спільна прикордонно-митна оглядова група.

Увесь нелегальний товар, сума оцінки якого встановлюється, правоохоронці вилучили.

На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок

На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок

На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок

На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок

На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок

На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок

На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Місцеві мешканці на Закарпатті заважають прикордонникам облаштовувати кордон та влаштовують провокації
Сегодня 08:09    96
Європейські колеги підтримують реформування української митниці
Сегодня 07:04    76
СБУ викрила директора львівського комунального підприємства на багатомільйонному хабарі (ВІДЕО)
Сегодня 06:35    94
На кордоні з Угорщиною вилучено легковик із спеціально обладнаним сховком
02.04.2019 10:55    89
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію терміналу F
01.04.2019 08:22    105
Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень виявили в пункті пропуску на Волині (ВІДЕО)
30.03.2019 07:12    101
Поблизу КПВВ «Гнутове» прикордонники зі складу Об'єднаних сил виявили пакунок з гранатами і кілограмом тротилу (ВІДЕО)
29.03.2019 09:20    83
Викрито інспектора митного посту, який завдав збитків держбюджету майже на 400 тис. гривень
29.03.2019 07:01    109
Митники зафіксували спробу надання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення валюти
28.03.2019 09:14    99
(ВІДЕО) На адмінмежі з Кримом прикордонники затримали «Домового»
27.03.2019 10:14    189
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 