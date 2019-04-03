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На Львівщині прикордонники виявили стратегічний запас спортивних добавок та цукерок
Прикордонники Львівського загону завадили жителю Чернівців незаконно перевезти через українсько-польський кордон добавки для спортивного харчування та цукерки.
300 кг біодобавок для спортсменів та 120 кг шоколадних цукерок намагався ввезти до України чоловік, який прямував з Польщі через пункт пропуску «Грушів». Таку знахідку в автівці, зокрема і під пасажирськими сидіннями, виявила спільна прикордонно-митна оглядова група.
Увесь нелегальний товар, сума оцінки якого встановлюється, правоохоронці вилучили.
Источник: dpsu.gov.ua
Темы: граница, контрабанда, львов
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