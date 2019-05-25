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На Львівщині СБУ блокувала контрабанду наркотиків за кордон

На Львівщині СБУ блокувала контрабанду наркотиків за кордон

Співробітники Служби безпеки України блокували у Львівській області контрабандне переправлення наркотичних засобів за кордон.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Львова облаштував у власному помешканні лабораторію з виготовлення амфетаміну для продажу. Готову «продукцію» зловмисник планував реалізовувати на територіях сусідніх країн.

Правоохоронці затримали наркоділка на пропускному пункті «Шегині» під час перевезення через держкордон двохсот грамів амфетаміну – першої партії «товару», який сховав у власному одязі.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України

На Львівщині СБУ блокувала контрабанду наркотиків за кордон

На Львівщині СБУ блокувала контрабанду наркотиків за кордон

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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