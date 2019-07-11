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На Львівщині СБУ блокувала контрабанду прекурсорів в Україну

На Львівщині СБУ блокувала контрабанду прекурсорів в Україну

Співробітники Служби безпеки України у межах боротьби з контрабандою викрили та блокували незаконне переправлення на територію нашої держави іноземних лікарських засобів, які містять прекурсори.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці регіону. Вони переміщували з однієї з сусідніх країн до двох тисяч таблеток прекурсорів в місяць. Контрабандний «товар» зловмисники реалізовували в різних областях України.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на пункті пропуску «Шегині» під час спроби ввезення чергової партії прекурсорів.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили майже дві тисячі пігулок іноземного походження, «чорну бухгалтерію» та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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