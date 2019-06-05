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На Львівщині СБУ викрила на вимаганні очільника громадської організації

На Львівщині СБУ викрила на вимаганні очільника громадської організації

Співробітники Управління СБ України у Львівській області викрили на вимаганні неправомірної вигоди голову однієї з районних громадських організацій.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник вимагав тридцять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за не створення штучних перешкод його господарській діяльності. Керівник ГО погрожував діловій репутації бізнесмена через оприлюднення завідомо неправдивої інформації про неіснуючі корупційні зв`язки підприємця у владних структурах та нібито порушення процедури отримання дозволу на видобуток корисних копалин.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному із райцентрів області під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Нацполіції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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