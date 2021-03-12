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На Луганщині намагалися за допомогою квадрокоптера перемістити наркотичні речовини до РФ

На Луганщині намагалися за допомогою квадрокоптера перемістити наркотичні речовини до РФ

Біля Мілового прикордонники Луганського загону, які виконують завдання в складі Об’єднаних сил, припинили спробу незаконного переміщення через кордон речовини, яка можливо є наркотичною.

Аби не «наслідити» на кордоні, цього разу товар контрабандисти намагалися перемістити через кордон з України до РФ, ймовірно, за допомогою квадрокоптера.

Так, учора, патрулюючи ділянку державного кордону в районі населеного пункту Мілове, прикордонний наряд виявив квадрокоптер та два пакунки. Вони знаходилися неподалік українсько-російського кордону. В пакунках знаходились брикети із речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, а також пляшки з невідомою рідиною.

Квадрокоптер та виявлені речовини передано співробітникам Національної поліції для направлення на експертизу.

На адресу Міловського відділу поліції прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Тривають заходи по встановленню усіх обставин справи та кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

На Луганщині намагалися за допомогою квадрокоптера перемістити наркотичні речовини до РФ

На Луганщині намагалися за допомогою квадрокоптера перемістити наркотичні речовини до РФ

На Луганщині намагалися за допомогою квадрокоптера перемістити наркотичні речовини до РФ

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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