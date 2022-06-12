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На Луганщині окупанти організували залізницю, щоб переправити 650 тонн краденого зерна

На Луганщині окупанти організували залізницю, щоб переправити 650 тонн краденого зерна

Збіжжя планують переправити до рф зі Старобільського елеватора, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ситуацію прокоментували й у Департаменті агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації:

● Насправді масштаби злочинів росіян більші у рази: зерносховища області вони «асвабаділі» від 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.

● Одночасно антинародна влада заготовляє зерно під майбутню посівну, пропонуючи аграріям «сприятливі умови закупівель» – по 8,0 тисяч російських рублів, тоді як Україна платила по 8,6 тис гривень за тонну продукції.

● Також наполегливо рекомендують укладати угоди «на зберігання» 70% врожаю, який потім «з’їдять миші» або буряти згодують оленям. Фактично виробникам заплатять лише 30% вартості зерна та ще й у рублях. За ці кошти провести посівну кампанію під врожай 2023 року неможливо!

Источник: https://t.me/spravdi/10459

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