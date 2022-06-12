На Луганщині окупанти організували залізницю, щоб переправити 650 тонн краденого зерна

Збіжжя планують переправити до рф зі Старобільського елеватора, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ситуацію прокоментували й у Департаменті агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації:

● Насправді масштаби злочинів росіян більші у рази: зерносховища області вони «асвабаділі» від 15 тисяч тонн соняшника та 10 тисяч тонн зерна.

● Одночасно антинародна влада заготовляє зерно під майбутню посівну, пропонуючи аграріям «сприятливі умови закупівель» – по 8,0 тисяч російських рублів, тоді як Україна платила по 8,6 тис гривень за тонну продукції.

● Також наполегливо рекомендують укладати угоди «на зберігання» 70% врожаю, який потім «з’їдять миші» або буряти згодують оленям. Фактично виробникам заплатять лише 30% вартості зерна та ще й у рублях. За ці кошти провести посівну кампанію під врожай 2023 року неможливо!

Источник: https://t.me/spravdi/10459

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