На Луганщині попереджено вчинення ряду терористичних актів колишнім військовослужбовцем ЗСУ

20 червня 2020 року за процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, за матеріалами військової контррозвідки ДКР СБУ, попереджено вчинення ряду терористичних актів та затримано колишнього військовослужбовця (ч.3 ст.15, ч. 1 ст. 258 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній військовослужбовець Збройних Сил України, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, мав на меті перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Громадянин планував вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення. З цією метою він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у м. Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб з числа хворих військовослужбовців та медичного персоналу. Також він заклав вибухівку на залізничній станції у м. Рубіжне на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.

Ексвійськовослужбовця викрито та затримано, а вибухівку відшукано та вилучено. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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