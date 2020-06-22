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На Луганщині попереджено вчинення ряду терористичних актів колишнім військовослужбовцем ЗСУ

На Луганщині попереджено вчинення ряду терористичних актів колишнім військовослужбовцем ЗСУ

20 червня 2020 року за процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, за матеріалами військової контррозвідки ДКР СБУ, попереджено вчинення ряду терористичних актів та затримано колишнього військовослужбовця (ч.3 ст.15, ч. 1 ст. 258 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній військовослужбовець Збройних Сил України, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, мав на меті перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Громадянин планував вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення. З цією метою він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у м. Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб з числа хворих військовослужбовців та медичного персоналу. Також він заклав вибухівку на залізничній станції у м. Рубіжне на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.

Ексвійськовослужбовця викрито та затримано, а вибухівку відшукано та вилучено. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

На Луганщині попереджено вчинення ряду терористичних актів колишнім військовослужбовцем ЗСУ

На Луганщині попереджено вчинення ряду терористичних актів колишнім військовослужбовцем ЗСУ

На Луганщині попереджено вчинення ряду терористичних актів колишнім військовослужбовцем ЗСУ

На Луганщині попереджено вчинення ряду терористичних актів колишнім військовослужбовцем ЗСУ

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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