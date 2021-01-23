На Луганщині притягнуто до кримінальної відповідальності організаторів незаконного «референдуму»

Оперативні підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби України продовжують викривати осіб, які брали активну участь у заходах зі зміни територіальної цілісності України на користь окупаційної влади Російської Федерації.

Так, наприкінці 2020 року оперативники Луганського прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса виявили двох осіб, які в 2014 році активно долучилися до організації та проведення в 2014 році т. зв. «референдуму» щодо відокремлення Луганської області від України. Під час подальшого кримінального провадження було підтверджено їх участь в антидержавницькій злочинній діяльності.

20 січня 2021 року районним судом Луганської області, за результатами проведення досудового розслідування, вищевказаних прихильників «псевдодержави» визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим терміном 1 рік.

Источник: dpsu.gov.ua

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