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На Луганщині притягнуто до кримінальної відповідальності організаторів незаконного «референдуму»

На Луганщині притягнуто до кримінальної відповідальності організаторів незаконного «референдуму»

Оперативні підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби України продовжують викривати осіб, які брали активну участь у заходах зі зміни територіальної цілісності України на користь окупаційної влади Російської Федерації.

Так, наприкінці 2020 року оперативники Луганського прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса виявили двох осіб, які в 2014 році активно долучилися до організації та проведення в 2014 році т. зв. «референдуму» щодо відокремлення Луганської області від України. Під час подальшого кримінального провадження було підтверджено їх участь в антидержавницькій злочинній діяльності.

20 січня 2021 року районним судом Луганської області, за результатами проведення досудового розслідування, вищевказаних прихильників «псевдодержави» визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим терміном 1 рік.

Источник: dpsu.gov.ua

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