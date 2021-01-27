Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 89

На Луганщині СБУ виявила арсенал бойовика, якого оголошено у розшук

На Луганщині СБУ виявила арсенал бойовика, якого оголошено у розшук

Служба безпеки України виявила у Луганській області схованку з військовими засобами ураження.

Зі схрону, обладнаного у підвальному приміщенні покинутого будинку у селищі Станиця Луганська, правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 та 3 запали УЗРГМ.

За попередніми даними, сховище зі зброєю у 2014 році облаштував бойовик, якого оголошено у розшук за участь у незаконних збройних формуваннях, що чинили супротив силам антитерористичної операції.

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу. У межах кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились спільно з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

На Луганщині СБУ виявила арсенал бойовика, якого оголошено у розшук

На Луганщині СБУ виявила арсенал бойовика, якого оголошено у розшук

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна
Сегодня 08:39    103
У Запоріжжі СБУ затримала аноніма за систематичні погрози мінування об’єктів по Україні та за кордоном (ВІДЕО)
Сегодня 06:16    129
На Одещині СБУ задокументувала незаконну розробку надр, яка завдала державі збитки на понад 100 мільйонів гривень
26.01.2021 09:48    150
Контррозвідка СБУ затримала розвідника НЗФ «ЛНР»
26.01.2021 08:26    161
СБУ блокувала діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів
26.01.2021 06:54    149
СБУ викрила агента спецслужб РФ і «МДБ ЛНР», який працював над дестабілізацією суспільно-політичної ситуації в Україні (відео)
24.01.2021 11:15    204
У Станиці Луганській прикордонники виявили сховок з ручними гранатами
24.01.2021 10:25    126
На Дніпропетровщині СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ВІДЕО)
24.01.2021 06:22    171
СБУ блокувала розкрадання бюджетних коштів під час ремонту судна для обслуговування об’єктів критичної інфраструктури
23.01.2021 10:55    184
На Житомирщині СБУ блокувала нелегальний імпорт вантажівок з Європи на мільйони гривень
23.01.2021 09:38    157
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 