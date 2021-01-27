На Луганщині СБУ виявила арсенал бойовика, якого оголошено у розшук

Служба безпеки України виявила у Луганській області схованку з військовими засобами ураження.

Зі схрону, обладнаного у підвальному приміщенні покинутого будинку у селищі Станиця Луганська, правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 та 3 запали УЗРГМ.

За попередніми даними, сховище зі зброєю у 2014 році облаштував бойовик, якого оголошено у розшук за участь у незаконних збройних формуваннях, що чинили супротив силам антитерористичної операції.

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу. У межах кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились спільно з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Источник: ssu.gov.ua

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