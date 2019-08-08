На Луганщині СБУ викрила військовослужбовців контрактників на незаконному збуті озброєння

На Луганщині співробітники СБ України залучені до операції Об’єднаних сил спільно з Нацполіцією викрили військових однієї із частин ЗСУ на незаконному збуті озброєння.

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їх спільника поблизу Сєвєродонецька згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби продажу 12 гранатометів РПГ-22 і РПГ-26, 30 гранат РГД-5 та Ф-1, понад 30 підривників для гранат та майже три тисячі набоїв. За цей арсенал зловмисники планувати «виручити» 50 тисяч гривень.

Раніше співробітники СБУ задокументували два факти реалізації ділками 2 гранатометів, 10 гранат, 600 грамів тротилу та майже 2,5 тис. набоїв калібру 7,62 мм.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводилися у взаємодії з військовою прокуратурою та Управлінням держохорони.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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