Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:21
Просмотров: 68

На Луганщині засуджено бойовика терористичної організації «ЛНР»

На Луганщині засуджено бойовика терористичної організації «ЛНР»

За матеріалами Служби безпеки України до восьми років позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації «ЛНР».

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець тимчасово окупованої Голубівки у травні 2017 року приєднався до лав проросійських терористів. У складі так званого 14-го мотострілкового батальйону «народної міліції ЛНР» чоловік брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових. Зокрема, зі зброєю в руках він ніс «бойові чергування» на опорних пунктах бойовиків, вів спостереження за позиціями Збройних Сил України.

Кремінський районний суд Луганської області визнав правопорушника винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Смертельное ДТП на Салтовке: суд отказал в ходатайстве
14.07.2019 08:50    221
Обстрел здания телеканала «112»: появилась реакция СБУ
14.07.2019 06:32    344
СБУ викрила розтрату державних коштів колишнім керівництвом Укрхімтрансаміак
13.07.2019 10:27    109
Житель Мерефи вбив продавчиню через несвіжі тістечка
13.07.2019 06:40    342
Підполковник НГУ працював на Росію в штабі АТО
12.07.2019 11:11    486
За матеріалами СБУ викритому на хабарі командиру підрозділу військової частини оголошено підозру
12.07.2019 09:49    122
Суд открыл производство о взыскании с Коломойского задолженности по кредитам рефинансирования "Приватбанка"
12.07.2019 08:35    126
Українські правоохоронці спільно з міжнародними партнерами викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту сигарет
11.07.2019 10:27    132
Фонд госимущества через суд разблокировал большую приватизацию
11.07.2019 10:12    147
На Львівщині СБУ блокувала контрабанду прекурсорів в Україну
11.07.2019 10:00    144
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 