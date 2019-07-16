На Луганщині засуджено бойовика терористичної організації «ЛНР»

За матеріалами Служби безпеки України до восьми років позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації «ЛНР».

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець тимчасово окупованої Голубівки у травні 2017 року приєднався до лав проросійських терористів. У складі так званого 14-го мотострілкового батальйону «народної міліції ЛНР» чоловік брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових. Зокрема, зі зброєю в руках він ніс «бойові чергування» на опорних пунктах бойовиків, вів спостереження за позиціями Збройних Сил України.

Кремінський районний суд Луганської області визнав правопорушника винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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