На Луганщині затримали зрадницю, яка зливала інформацію фсб

Співробітники СБУ викрили та затримали мешканку одного із прифронтових населених пунктів поблизу Попасної, яка передавала фсб рф інформацію на шкоду державній безпеці України.

Оперативники Служби безпеки з’ясували, що її донька, перебуваючи у Москві, потрапила в поле зору фсб рф. Через неї та іі родичів в Україні представники ворожої спецслужби намагалися отримати інформацію щодо дислокації підрозділів ЗСУ в Луганській області.

Через доньку жінка стала передавати російській спецслужбі відомості про адреси перебування в її населеному пункті українських військових, місця розташування їхніх вогневих позицій. Для уточнення наданої інформації вона пропонувала фсб здійснити аеророзвідку з БПЛА за визначеними нею орієнтирами для подальшої передачі російським загарбникам, які воюють на території Луганської області.

Пособницю окупантів затримано.

Вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, повідомлення правопорушниці про підозру та обрання запобіжного заходу.

За допомогу ворогові у веденні бойових дій проти Збройних Сил України законодавство передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

Источник: facebook.com/ssu.sievierodonetsk/posts/298514259119473

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