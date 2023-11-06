На мешканку Ліона напали і намалювали на її дверях свастику

У Ліоні, третьому за величиною місті Франції, місцеву мешканку єврейського походження поранили ножем (https://p.dw.com/p/4YQLC?maca=Ukr-Red-Telegram), повідомила у суботу, 4 листопада, міська прокуратура. За даними поліції, напад було скоєно опівдні того ж дня.

За словами 30-річної потерпілої, невідомий зателефонував їй у двері. Коли молода жінка відчинила двері, людина в масці завдала їй два удари ножем. Після того злочинець втік.

На вхідних дверях була намальована свастика. У зв'язку з цим злочин міг бути скоєний "за антисемітськими мотивами", вважають у прокуратурі. Розпочато розслідування за фактом замаху на вбивство.

За повідомленнями французьких ЗМІ, поранення жінки є досить серйозними, але не небезпечними для життя, і їй надають медичну допомогу в лікарні. Нападника поки не затримано.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17827

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