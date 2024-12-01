На Миколаївщині двоє підлітків за гроші підпалили поліцейське авто і зняли це на відео

У селищі Єланець на Миколаївщині двоє підлітків підпалили службовий автомобіль поліції за гроші, які їм обіцяв невідомий через месенджер. Після того, як вони відправили відеозвіт, замовник видалив переписки. А юнакам тепер замість обіцяної винагороди загрожує до 10 років ув’язнення.

Як розповіли Інформатору у пресцентрі поліції, подія сталася цієї ночі, 29 листопада. Інцидент трапився на стоянці біля адмінбудівлі. Автомобіль було облито легкозаймистою рідиною й підпалено. Поліцейські оперативно виявили займання та загасили вогонь, завдяки чому транспорт зазнав лише незначних пошкоджень.

Зловмисники зняли підпал на відео як доказ виконання завдання, але після його відправлення "куратор" видалив переписки й не виплатив обіцяної грошової винагороди. Як зазначають у Нацполіції, подібні відео використовуються російськими пропагандистами для дискредитації сил безпеки України, зокрема Національної поліції.

Протягом години паліїв було встановлено. Ними виявилися місцеві учні, які отримали пропозицію підпалу через один із месенджерів. Юнаки придбали паливо, спланували підпал і здійснили злочин.

Під час обшуків поліція вилучила пляшку з легкозаймистою рідиною, телефони та інші докази. Паліїв затримали й повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідуванням інциденту займаються слідчі обласного управління поліції спільно з оперативниками карного розшуку, фахівцями з кримінального аналізу та Вознесенською окружною прокуратурою. Досудове слідство триває.

Джерело: informator.ua

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