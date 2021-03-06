На Миколаївщині СБУ блокувала незаконне переправлення корабельного обладнання до РФ

Контррозвідка Служби безпеки України попередила спробу прихованого вивезення за кордон товарів подвійного призначення через тимчасово анексовану територію АР Крим.

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що двоє мешканців Миколаєва намагаються організувати канал незаконного переміщення корабельного технологічного обладнання до РФ. До протиправної діяльності вони залучили декількох спільників як кур’єрів для нелегального переміщення продукції.

Під час огляду транспортного засобу зловмисників на контрольному пункті «Каланчак» правоохоронці виявили товари подвійного призначення, які ділки приховали серед особистих речей.

У ході обшуків за місцем проживання учасників протиправної діяльності у Миколаївській і Херсонській областях також виявлено корабельні агрегати різного призначення.

Вилучені предмети направлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

У межах кримінального провадження за ст. 333 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Перевіряється інформація щодо можливого викрадення виявленого обладнання з об’єктів суднобудівної галузі Миколаївщини.

Источник: ssu.gov.ua

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