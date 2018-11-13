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На Московском проспекте обокрали мужчину
Днем 12 ноября патрульные получили сообщение о краже на Московском проспекте в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, неизвестный похитил у мужчины барсетку с документами и денежными средствами в размере 500 гривен.
Правоохранители, получив ориентировку с описанием злоумышленника, обнаружили мужчину, у которого была при себе барсетка с документами заявителя и деньгами.
Для выяснения всех обстоятельств мужчину патрульные передали следственно-оперативной группе.
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