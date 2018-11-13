На Московском проспекте обокрали мужчину

Днем 12 ноября патрульные получили сообщение о краже на Московском проспекте в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, неизвестный похитил у мужчины барсетку с документами и денежными средствами в размере 500 гривен.

Правоохранители, получив ориентировку с описанием злоумышленника, обнаружили мужчину, у которого была при себе барсетка с документами заявителя и деньгами.

Для выяснения всех обстоятельств мужчину патрульные передали следственно-оперативной группе.

Агентство Телевидения Новости