Криминал
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16.01.2020 18:50
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На Новых Дома произошла стрельба, есть жертва

На Новых Дома произошла стрельба, есть жертва

Сегодня вечером на Танкопия 7/1  прямо под подъездом многоэтажного дома произошла стрельба. 

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По их словам, было 5-6 выстрелов, стреляли из оружия с глушителем.

«Вроде пульс есть, человек лежит под Жигулями на видео, скорая не забирает, полиции нет уже 10 минут как», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавший – директор похоронного бюро при городском кладбище №3, и он погиб.

Со слов очевидцев, стрелявшему около 30 лет. Злоумышленник, одетый в черную куртку, после преступления с места происшествия скрылся в сторону улицы Олимпийской. 

В полиции пообещали сообщить подробности ЧП позже.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: убийство

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