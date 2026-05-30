На очах у дітей принижував дружину та давав їй ляпасів: на Харківщині жінка звернулася до поліції

Слідчі Чугуївщини повідомили про підозру чоловіку у вчиненні домашнього насильства.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 32-річний чоловік систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини.

Поліцейські з’ясували, що у родині, де виховуються п’ятеро неповнолітніх дітей, чоловік систематично влаштовував конфлікти. Під час сварок він ображав та принижував дружину, виражався нецензурною лайкою, а також завдавав їй ляпасів. Усе це відбувалося на очах у дітей. Через постійний психологічний тиск та напружену атмосферу жінка зверталася по допомогу до поліції.

Правоохоронці двічі складали щодо чоловіка адміністративні матеріали за фактами домашнього насильства та виносили термінові заборонні приписи, проводили з кривдником профілактичну роботу та роз’яснювали правові наслідки його дій.

Однак це дало лише тимчасовий результат, і домашнє насильство родині продовжувалося.

Відтак за зверненням потерпілої слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) КК України та повідомили чоловіку про підозру.

