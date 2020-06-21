На Одещині правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєприпасів

Встановлюється походження зброї та особи, причетні до незаконного зберігання.

Сховище з вибуховою зброєю та боєприпасами виявили співробітники Служби безпеки України спільно з поліцейськими у покинутій будівлі на території колишньої військової частини в Лиманському районі. Серед вилученого - реактивний протитанковий гранатомет та дві протитанкові гранати, димові гранати, уніфікований запал ручної гранати, корпус від РГД-5, три тротилові шашки, два електродетонатори, освітлювальна міна, декілька магазинів до автомата Калашникова та більше тисячі набоїв.

Усе це правоохоронці направили на експертизу, а відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.

Лиманський відділ поліції в Одеській області

Источник: npu.gov.ua

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