На Одещині СБУ припинила діяльність двох наркоугруповань

На Одещині співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність двох наркоугруповань.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки налагодили збут особливо небезпечного наркотичного засобу метадон місцевим наркозалежним особам. За інформацією СБУ після отримання коштів на банківські рахунки зловмисники закладали наркотики у схованки в одному з районів Одеси відомому як «Яма».

Правоохоронці затримали п`ятьох учасників незаконного злочинного угруповання в обласному центрі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання зловмисників, місцях зберігання та збуту наркотичних засобів правоохоронці виявили метадон, обладнання для виготовлення та фасування наркотиків та грошові кошти отримані від протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України восьми учасникам наркоугуповань повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та інших осіб причетних до протиправної діяльності.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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