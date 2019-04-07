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На Одещині СБУ викрила антиукраїнського Інтернет-агітатора

На Одещині СБУ викрила антиукраїнського Інтернет-агітатора

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили антиукраїнського Інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках соцмереж інформацію із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України. Також зловмисник популяризував терористичні організації «Д/ЛНР».

Публікації агітатор отримував з російських пропагандистських Інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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