На Одещині СБУ викрила сепаратистську інтернет-агітаторку

Служба безпеки України викрила в Одеській області пропагандистку, яка поширювала через інтернет сепаратистські заклики.

За даними слідства, мешканка Чорноморська розміщувала на персональних сторінках соціальних мереж публікації із закликами до повалення конституційного ладу в нашій державі. Для підготовки матеріалів агітаторка використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки слідчі СБУ виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України зловмисниці повідомлено про підозру.

Триває досудове слідство.

Викриття та блокування незаконних дій проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Источник: ssu.gov.ua

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