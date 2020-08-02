На Одещині виявлено плантацію коноплі на 40 млн гривень

Прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони в Ренійському районі Одеської області виявили гарно облаштовану плантацію коноплі з крапельним зрошуванням та ознаками культивування.

Реалізовуючи оперативну інформацію, прикордонники Ізмаїльського загону Морської охорони в Ренійському районі Одеської області виявили гарно облаштовану плантацію коноплі з крапельним зрошуванням та ознаками культивування.

Виробники «зеленого дурману» добре продумали розташування свого «господарства» серед заводнених ділянок узбережжя міжозерного каналу, куди й обізнаним фахівцям дістатися складно.

Але від гострої оптики прикордонного квадрокоптера соковиту зелень характерних кущів на 4 ділянках загальною площею близько 60 тис. м2 сховати не вдалось.

Заходи проводились оперативними співробітниками та бійцями відділу спеціальних дій Ізмаїльського загону Морської охорони Держприкордонслужби разом зі співробітниками ГУ НП в Одеській області та підрозділом Управління авіації та поліції на воді Нацполіції України.

Усього правоохоронці нарахували понад 1700 кущів наркотичного зілля.

Тривають слідчі дії, а також заходи по встановленню кола осіб, причетних до протиправної діяльності. Власникам плантації загрожує відповідальність за ст. 310 ККУ «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

Вартість виявленого «зілля» на «чорному ринку» може сягати 40 млн грн.

Источник: dpsu.gov.ua

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