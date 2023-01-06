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На Одещині викрито митника, який вимагав хабарі за ввезення генераторів

На Одещині викрито митника, який вимагав хабарі за ввезення генераторів

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито старшого державного інспектора одного з митних постів Одеської митниці на одержанні 1200 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, митник вимагав та отримав від громадянина кошти за ввезення на територію України та безперешкодне оформлення партії генераторів та акумуляторів.

За такою схемою інспектор «заробляв» систематично. Свої послуги він оцінював від 200 до 1000 дол США в залежності від об’єму партії.

Правоохоронці затримали співробітника митниці безпосередньо під час одержання чергової частини неправомірних коштів.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Джерело: internetua.com

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